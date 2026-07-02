Sony випустив кумедний ролик з Мессі до виходу нового 'Людини-павука'

В український прокат довгоочікуваний фільм з Томом Голландом вийде 30 липня 2026 року.

Кінокомпанія Sony Pictures продовжує рекламну кампанію довгоочікуваного супергеройського фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day).

Цього разу до промоції блокбастера залучили зірку футболу, аргентинця Ліонеля Мессі.

За сюжетом ролика, Мессі заходить до кав'ярні, в якій як раз сидить Пітер Паркер. Легендарний нападник збірної Аргентини каже, що його сюди привів "Павучий трекер" (Spidey Tracker) – інтерактивний веб-сервіс та промо-сайт для фільму, що пропонує фанатам розгадувати загадки, дивитися трейлери та шукати сліди супергероя.

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Паркер моментально зникає і за секунду з'являється перед Мессі в образі Людини-павука. Невдовзі вони разом літають над Нью-Йорком.

Нагадаємо, в український прокат фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" з вийде 30 липня 2026 року. Це буде четвертий сольник з Томом Голландом в цьому образі.

Його події відбуватимуться за чотири роки після фіналу "Додому шляху немає". Пітер подорослішав і живе в цілковитій самотності, добровільно стерши себе з пам'яті тих, кого любить. Продовжуючи боротися зі злочинністю у Нью-Йорку, який більше не знає його імені, він цілковито присвятив себе захисту міста. Та зі зростанням навантаження тиск на нього лише посилюється, спричиняючи несподівану фізичну трансформацію, що загрожує самому його існуванню. Водночас дивна нова хвиля злочинів призводить до появи одного з наймогутніших ворогів, з якими йому коли-небудь доводилося зіштовхнутися.

Окрім Голланда, у фільмі знову з'явилися добре відомі за попередніми проєктами Marvel персонажі: його колишня кохана ЕмДжей (Зендея), найращий друг Нед Лідс (Джейкоб Баталон), Брюс Беннер / Галк (Марк Руффало) та Френк Касл / Каратель (Джон Бернтал).

Тим часом, головним антагоністом у стрічці вочевидь буде суперлиходій Мак Гарган / Скорпіон, якого зіграв канадський актор Майкл Мендо – його вже коротко можна було побачити у фільмі "Людина-павук: Повернення додому" 2017 року, де він був представлений як злочинець, один з покупців зброї у Адріана Тумса / Стерв'ятника. Паркер його зловив і передав поліції.

Ще одну важливу роль у фільмі має зіграти зірка "Дивних див" Седі Сінк – однак про кого саме йдеться, досі тримається у секреті.

Зняв фільм Дестін Деніел Креттон, який у 2021 році був режисером ще одного фільм з кіновсесвіту Marvel – "Шан-Чі та легенда десяти кілець".

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