У Німеччині тінейджер отримав права і втратив їх через 49 хвилин

У відповідності з законами Німеччини, громадянам, які вперше отримують водійські права, встановлюється випробувальний термін на два роки.

18-річний житель німецького міста Хермер позбувся водійських прав через 49 хвилин після їх отримання.

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Тінейджер повертався додому на своїй машині з успішно складеного іспиту на отримання водійських прав і був зупинений поліцією за дворазове перевищення швидкості, передає Бі-бі-сі. На ділянці дороги з обмеженням швидкості в 30 км на годину новоспечений водій їхав зі швидкістю 60 км на годину.

"Є речі вічні, а є такі, які не тривають і години", - уїдливо повідомило місцеве відділення поліції у своїй офіційній заяві з приводу цієї події.

В машині було четверо друзів молодого водія, уточнює поліція району Меркиш. Напевно, він хотів справити враження на своїх приятелів, припустили поліцейські.

В деякому сенсі йому це вдалося. Тепер підлітку загрожує серйозне покарання. Тепер він зможе повернути права тільки після повторного проходження курсу водіння і не раніше, ніж через чотири місяці.

Порушнику правил дорожнього руху також загрожує штраф в 200 євро, а його випробувальний термін як початківця водія буде збільшено з двох до чотирьох років, що неминуче позначиться на вартості страховки.

У відповідності з законами Німеччини, громадянам, які вперше отримують водійські права, встановлюється випробувальний термін на два роки.