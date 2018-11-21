этот материал доступен на русском

У Німеччині тінейджер отримав права і втратив їх через 49 хвилин

20:18, 21 листопада 2018
Курйози
521 0
Ілюстрація \ REUTERS

Читайте такожУ Німеччині актриса оголилася на вулиці перед трьома поліцейськими (відео)

Тінейджер повертався додому на своїй машині з успішно складеного іспиту на отримання водійських прав і був зупинений поліцією за дворазове перевищення швидкості, передає Бі-бі-сі. На ділянці дороги з обмеженням швидкості в 30 км на годину новоспечений водій їхав зі швидкістю 60 км на годину.

"Є речі вічні, а є такі, які не тривають і години", - уїдливо повідомило місцеве відділення поліції у своїй офіційній заяві з приводу цієї події.

В машині було четверо друзів молодого водія, уточнює поліція району Меркиш. Напевно, він хотів справити враження на своїх приятелів, припустили поліцейські.

В деякому сенсі йому це вдалося. Тепер підлітку загрожує серйозне покарання. Тепер він зможе повернути права тільки після повторного проходження курсу водіння і не раніше, ніж через чотири місяці.

Порушнику правил дорожнього руху також загрожує штраф в 200 євро, а його випробувальний термін як початківця водія буде збільшено з двох до чотирьох років, що неминуче позначиться на вартості страховки.

У відповідності з законами Німеччини, громадянам, які вперше отримують водійські права, встановлюється випробувальний термін на два роки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Німеччина#водійські права#підліток