"Негри хе*ячать бабусь у городі": Чичеріна відзначилася недоумкуватою розповіддю про війну на Донбасі (відео)

На думку "зірки" російської естради, "негри відстрілюють електриків і комунальників" на Донбасі для розваги.

Російська співачка Юлія Чичеріна оскандалилсь заявою про те, що на Донбасі з української сторони воюють "негри", які нібито "приїжджають на сафарі, п'ють каву і хе*ячать електриків на стовпах і старух у городі".

Про це вона розповіла в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

«За що вони там воюють? За "русский мир", за що ж ще. Це протистояння Росії і піндосів, я так для себе це визначила», - зазначила Чичеріна.

Співачка, яка неодноразово відвідувала Донбас і отримала паспорт так званої «Луганської народної республіки», описала, як, на її думку, в українському регіоні ведуться бойові дії.

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«Зрозуміло, що там просто все з ними, і укропи, і норвежці, — там всі понаїхали — і французи, і біатлоністки латиські, всі там сидять, всі, негри, які приїжджають на сафарі і просто стріляють старух у городах. Ну, просто. У них обмундирування, барахло. Сидять, п'ють каву і просто хе*ячать електриків на стовпах... комунальників теж», - вважає співачка.

«Ну, коротше, підла, підступна війна. Нічого не поробиш», — підсумувала Чичеріна.

Нагадаємо, Чичеріна кілька разів від початку агресії Росії на Донбасі незаконно приїжджала в «ЛНР» з концертами. Вона також випустила кілька кліпів, присвячених терористам, — «На передовой» і «Рвать».

Як повідомляв УНІАН, у червні минулого року Юлія Чичеріна на донецькій сцені вперше представила публіці свою нову пісню "Моя Спарта", присвячену терористам з батальйону "Спарта". Концерт тривав більше двох годин.