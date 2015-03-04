У Росії співробітницю швидкої допомоги звільнили за селфі на тлі пацієнтів

Фельдшер бригади швидкої допомоги в Кірові втратила роботу після того, як опублікувала в соцмережі фотографії на тлі пацієнтів, повідомляє регіональний департамент охорони здоров'я, передає BBC.

Департамент проведе перевірку за фактом порушення медичної етики і розголошення лікарської таємниці відразу після того, як стало відомо, що співробітниця "швидкої" розмістила в інтернеті селфі на тлі пацієнтів, яке супроводжувалося неповажними коментарями.

Читайте такожУ столиці Індії з'явилися селфі-автомати з прем'єром (фото)

"Зараз за даним фактом комісія працює. За її підсумками, як тільки будуть з'ясовані всі обставини події, всі винні понесуть покарання. Однак рішення про те, що фельдшера буде звільнено, вже прийнято", - сказала прес-секретар департаменту охорони здоров'я Кіровської області Ольга Вагіна.