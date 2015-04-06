У парках Москви може з'явитися прокат палиць для селфі

У московських парках мають намір здавати в оренду відвідувачам палиці для селфі. Про це повідомили порталу M24.ru в адміністраціях кількох парків, передає Lenta.ru.

У прес-службі парку «Кузьминки-Любліно» розповіли, що прокат палиць для селфі можуть запустити вже на травневих святах. При цьому там не змогли уточнити, скільки може коштувати послуга, але припустили, що це буде не дорожче 100 рублів.

Директор «Сокольників» Андрій Лапшин також має намір реалізувати цю ідею. При цьому він планує спочатку спробувати налагодити прокат в пілотному режимі, оскільки є ризик, що послуга не буде користуватися популярністю.

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За словами директора парку Горького Ольги Захарової, над ідеєю прокату варто подумати, однак є труднощі з його окупністю. «В оренду має сенс давати те, що купити складно, тому що дорого. Є небезпека, що якщо здавати її напрокат, то палиця може швидко зламатися. Якщо пристрій коштує тисячу рублів, то доведеться брати з відвідувачів таку ж суму застави. Сама оренда може коштувати 50 рублів. Таким чином, щоб окупити затрати, її в оренду має взяти 20 осіб. Якщо вона зламається раніше, це буде нерентабельно», - зазначила Захарова.

Палиця, або штатив для селфі - це популярний аксесуар, що дозволяє зробити фото зі смартфона на відстані. В установах культури до нововведення ставляться несхвально. Так, низка найбільших музеїв в США, Європі і Китаї заборонили використання штативів, пояснивши це турботою про збереження колекції музеїв та безпеки відвідувачів. При цьому заборонені лише пристрої для зйомки, а не самі селфі.

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У Росії до заборони приєдналася Державна Третьяковська галерея. «Люди, які роблять селфі, повертаються спиною до картин або скульптур. При таких рухах в залі, якщо врахувати, що у нас в галереї багато публіки, селфі неминуче призводить до сутичок і неприємних наслідків», - заявила головний зберігач Третьяковки Тетяна Городкова.