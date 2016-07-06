Канадець відбувся подряпинами після бійки зі 130-кілограмовою ведмедицею

Рік Нельсон вигулював собаку, коли побачив маленького ведмежату. Від несподіваної зустрічі з людиною тварина злякалася і видала крик, на який прибігла ведмедиця, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Я відразу зрозумів, що у мене проблеми", - розповів Нельсон канадському телеканалу Сі-бі-ес.

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Ведмедиця наближалася до Нельсона на повній швидкості. У минулому чоловік полював на чорних ведмедів і тому знав, що на прийняття рішення у нього є секунди. Каміння або палиць у нього не було, але він міг спиратися на знання боксу.

Коли ведмедиця встала на задні лапи, Нельсон замахнувся на неї, але не зміг завдати точного удару. Ведмедиця у відповідь завдала йому кілька ударів, залишивши великі подряпини на грудях і обличчі.

"Я знав, що спочатку вона замахнеться лівою, але дійсно вдарить тільки правою, тому що більшість ведмедів - правші, - сказав він. - Мені потрібно було нанести ідеальний удар. Я вирішив бити знизу і потрапив прямо в морду".

У цей момент ведмежа видало якісь звуки і почало відходити, а ведмедиця не стала відповідати на атаку і пішла за ним.

"Чорні ведмеді насправді не так небезпечні, якщо ситуація не стосується дитинча", - заявив Нельсон.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році в польському Перемишлі затримали ведмедя з України, який кілька годин розгулював вулицями міста.