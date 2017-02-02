Шварценеггер запропонував Трампу помінятися місцями роботи, щоб "люди спали спокійно" (відео)

Зірка бойовиків опублікував відеозапис з відповіддю у Twitter.

Раніше Трамп на національному молитовному сніданку сказав, що він був успішним у ролі ведучого в телешоу «Підмайстер-знаменитість» (Celebrity Apprentice) і розкритикував актора за низькі рейтинги нового сезону цього шоу, де вже Шварценеггер виступає в ролі ведучого.

«Вони найняли велику кінозірку, Арнольда Шварценеггера на моє місце, і ми всі знаємо, що з цього вийшло», - зазначив Трамп.

Республіканець також жартома закликав присутніх у залі людей «помолитися за Арнольда і за рейтинги шоу».

У своєму зверненні актор запропонував президенту помінятися місцями роботи.

«Гей, Дональд, є чудова ідея: чому б не помінятися роботами - ти знову будеш керувати на ТБ, тому що такий експерт з рейтингів, а я візьму твою роботу, і люди нарешті зможуть знову спати спокійно», - сказав Шварценеггер.

Представник актора пізніше опублікував заяву, в якому зазначив, що «Арнольд молиться за те, що президент Трамп почне покращувати свої власні рейтинги, які є найгіршими в історії для нового президента».