Шварценеггер "зіпсував" знімок туристам на тлі Ейфелевої вежі (фото)
За словами одного з туристів, вони спочатку не впізнали знаменитого актора, але їх гід почав кричати «Арнольд!».
Голлівудський актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер «зіпсував» фото туристам в Парижі.
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Про це повідомляє BBC.
Група мандрівників з Таїланду позувала для знімка на тлі Ейфелевої вежі. Артист, який опинився поряд, не зміг встояти перед спокусою потрапити в кадр.
Шварценеггер був у темних окулярах, камуфляжній куртці і на велосипеді, так що туристи його не впізнали.
Через деякий час актор подякував мандрівникам за те, що вони дозволили йому сфотографуватися з ними без запрошення.
За словами одного з туристів, спочатку вони дійсно не впізнали Шварценеггера, але їх гід почав кричати «Арнольд», коли актор разом з охоронцями поїхав далі, і тоді всі зрозуміли, ким був «фотобомбер».