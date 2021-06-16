Розробники стверджують, що їхній винахід теж може вберігати від вірусів.

Захисні маски вже стали справжнім аксесуаром на тлі пандемії коронавірусу, хоч вони покликані насамперед знижувати ризик зараження небезпечною недугою. У світі вже є маски з діамантів, золота та інших благородних металів й каміння, та цього разу Японія запропонувала дещо нове і доступніше широкому колу покупців.

Японці створили першу їстівну маску для обличчя – на противагу звичайній захисній, пише Explica.

Розробники стверджують, що їхній винахід теж може вберігати від вірусів. В основі експериментальної маски – динна булка – традиційна японська м’яка та солодка випічка.

Під час дослідження автори ідеї переконалися, що хліб здатен захищати від бризок не гірше за звичайні немедичні маски завдяки цупким волокнам.

Читайте також"Забули плавки": у Києві на озері зняли двох голих чоловіків на катамарані (фото)Комплекти з п’яти штук та за ціною 16 доларів розійшлися на ринку блискавично швидко. Однак є і скептики такої розробки – до «захисної» їжі вони ставляться з підозрою, вважаючи, що у випадку потенційного зараження ці маски вірус не зупинять.

Крім того, запашна випічка викликає у людей апетит, а автори експерименту заявляють, що верхній шар маски їсти не можна, інакше її ефективність втратиться.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська