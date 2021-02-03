За словами працівників розплідника, усі панденята добре ростуть та швидко набирають вагу.

У китайському розпліднику великих панд в провінції Сичуань показали одразу 10 наймолодших ведмежат, які народились минулого року.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зазначається, що у жодного з панденят поки що немає імені, але в розпліднику кажуть, що всі вони гарно ростуть і набирають вагу.

Крихітки віком від 4 до 6 місяців грались один з одним і з доглядальниками, ласували бамбуком, роздивлялись запропоновані їм іграшки.

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Автор: УНІАН