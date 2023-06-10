Наслідки каховської трагедії: як руйнування рашистами ГЕС вдарить по агросектору

Російські війська, підірвавши дамбу Каховської ГЕС, поставили під загрозу виробництво та постачання української аграрної продукції на вітчизняний та світовий ринок. УНІАН з’ясовував, наскільки серйозною є ця катастрофа для продовольчої безпеки нашої країни.

Протягом понад 15 місяців великої нещадної війни на наших землях росіяни вдавались до незліченної кількості варварських вчинків проти українського народу. Багато разів за цей час у кожного з нас стискалось серце від побачених фото і відео з тортурами, ґвалтуваннями та вбивствами наших громадян кривавими руками росіян. І кожен раз здавалось, що це вже межа і гірше бути не може.

Проте криваві російські окупанти вчергове показали свою безжалісність і божевільність умисним руйнуванням 6 червня Каховської гідроелектростанції та греблі водосховища. Ця подія стала найбільшою після Чорнобильської аварії техногенною катастрофою в Європі, адже під водою опинились цілі села на півдні України, від затоплення постраждали десятки тисяч людей та безліч тварин. На жаль, також є людські жертви.

Неконтрольований витік води також наніс болючий удар по вітчизняній економіці, особливо по аграрному сектору.

За оцінками місцевої влади, внаслідок цього терористичного акту на Херсонщині було затоплено 600 квадратних кілометрів, а середній рівень підтоплення склав (уявіть собі!) 5,6 метра. Третина затоплених земель знаходиться на правому березі Дніпра, а все інше – на тимчасово окупованому російською ордою лівому березі.

Очевидно, що черговий доказ окупантів в їхній нещадності ще довго буде нам нагадувати про себе. А наслідки доведеться долати далеко не один рік.

"Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі", - наголосили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Наслідки катастрофи для Півдня

Родючий український Південь зазвичай був основним постачальником свіжих вітамінів в інші регіони України, а також вирощував у значних обсягах зернові культури.

За період повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей край страждає від окупації та обстрілів, а тепер ще й від техногенної катастрофи. Оскільки родючість цього краю, зважаючи на його унікальний теплий але посушливий клімат, напряму залежала від зрошення.

"Ця техногенна катастрофа несе дуже великий удар по перспективах аграрного бізнесу. Ми говоримо про ту частину, яка перебувала на зрошенні. Зрошення лівої частини Херсонщини, Запорізької області і третини Дніпропетровщини існувало за рахунок Північно-Кримського та Каховського каналів, які забирали воду на Каховській ГЕС і постачали через зрошувальні системи воду на поля. Це давало можливість мати досить хороші показники по врожайності", – сказав агенції УНІАН заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук.

За його словами, на тимчасово окупованих землях Півдня, в 2021 році було вирощено приблизно 4 млн тонн зернових. Це дало країні більше 1,5 млрд доларів валютної виручки і склало 14 відсотків від загального експортного потенціалу України.

"Після деокупації всіх цих цифр не буде. Як кажуть аграрії, єдина можливість повертатись до показників – це лише після того, як буде відбудована ГЕС, тобто нова система, з якої можна буде забирати воду. До цього моменту ми фактично переходимо до режиму "спустелення" цієї території", – наголосив експерт.

За його прогнозами, після того, як з часом зійде вода, буде відсутня достатня кількість насичення повітря вологою, що призведе до частих випадків пилових бурь. Ці буревії будуть змітати родючий шар ґрунту та робити його непридатним для аграрного виробництва.

Теракт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94 відсотків зрошувальних систем в Херсонській, 74 відсотків – в Запорізькій та 30 відсотків – в Дніпропетровській областях. Після Перемоги відновлення зрошувальних систем Півдня обійдеться нашій країні в мільярди гривень. Чиновники також говорять, що лише для повторного наповнення Каховського сховища після будівництва нової греблі буде потрібно щонайменше три роки.

Чи будуть овочі на столах українців?

Багато хто задається зараз питанням: чи будуть після цієї трагедії в наявності овочі на українському ринку і якими будуть на них ціни.

Завдяки дніпровській воді з Каховського водосховища, у сухих південних степах у значних обсягах успішно вирощувалися такі культури, як кукурудза, соя, ріпак, пшениця, баклажани, цибуля, перець, огірки та інші. Наприклад, частка Херсонської області у виробництві баштанних культур в Україні складала 34 відсотки. На цій землі вирощували 28 відсотків всіх українських помідорів та 25 відсотків солодкого перцю.

Заступник голови Всеукраїнської агарної ради Марчук говорить, що звільнені південні території не зможуть скоро сповна повернутись до роботи не лише через техногенну катастрофу, а й внаслідок забруднення земель вибухонебезпечними предметами. Оскільки, з 460 тисяч гектарів правобережжя до посівної кампанії вдалось розмінувати лише близько 50 тисяч гектарів.

Останні місяці ця ситуація була відомою для вітчизняних аграріїв, тому інші регіони змогли протягнути руку допомоги та наростити обсяги виробництва овочів. І це допоможе збалансувати ринок і не допустити дефіциту.

"В контексті майбутнього врожаю ми очікуємо поставки з тих регіонів, які замістили виробництво – це Закарпаття, Львівська область, Київщина, Черкащина. В цілому ми не очікуємо дефіциту. Але інша ситуація, що цінові позиції не будуть такими, які були попередні роки. Оскільки собівартість усіх складових для вирощення за період війни зросла в ціні", – пояснив експерт.

Тож, на щастя, українці без вітамінів в цьому сезоні не залишаться. І наш важкий досвід навчив пристосовуватись до будь-яких обставин.

Проте наслідки цього екоциду можуть відчути й інші країни. Як наголосив радник президента Михайло Подоляк, ця "глобальна екологічна катастрофа" може вплинути на постачання продовольства у світі, оскільки Україна є справді великим постачальником зерна та олії на світові ринки.

"Миттєва загибель великої кількості риби та тварин, заболочування осушених земель і зміна кліматичного режиму регіону згодом відобразиться на продовольчій безпеці світу", — сказав Подоляк.

Світові ринки миттєво відреагували на знищення російськими варварами Каховської греблі: ціна на пшеницю одразу зросла на 3 відсотки.

Втрати рибного господарства

Підрив Каховської ГЕС спричинив обміління так званого Каховського моря, руйнування частини водної системи України і боляче вдарив по рибним господарствам Півдня.

"Величезну тривогу вселяє екоцид, влаштований підривом Каховської ГЕС. Фінішна пора нересту у пониззі Дніпра практично зірвана, знищені нормальні умови існування популяцій цінних видів риб та триває її загибель. Окрім значної шкоди, завданої економіці України та місцевому населенню, величезних збитків нанесено рибному господарству і системі меліорації земель південного регіону", - зауважив тимчасово виконуючий обов’язки голови Держрибагентства Ігор Клименок.

За оцінками міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, за попередніми оцінками водним ресурсам України завдано збитків на 2 млрд гривень, під загрозою знищення опинилися більше трьохсот видів тварин та рослин. Держекоінспекція ще має підрахувати збитки ґрунтам, об’єктам природно-заповідного фонду, біорізноманіттю, лісовим та іншим природним ресурсам. У процесі подальшого аналізу, ця сума буде збільшуватись.

Швидке зникнення води у водосховищі площею більше 2 тисяч квадратних кілометрів може призвести до загибелі великої кількості риби, безхребетних, молюсків, ракоподібних та рідкісних тварин, які жили на цих територіях. А в подальшому це може кардинально змінити кліматичний режим регіону. А затоплення сміттєзвалищ та масова загибель тварин та риб може призвести до активізації збудників інфекцій.

За інформацією Держрибагентства, внаслідок знищення Каховської ГЕС суттєво піднявся також рівень води у водоймах Миколаївщини. Тому на внутрішніх водоймах області, де ще триває нерест, потужний потік води змиває нерестовища прісноводних риб.

Експерти також попереджають, що через теракт у Чорне море може потрапити велика кількість прісної води, забрудненої пестицидами та іншими агрохімікатами через змивання поверхневого шару ґрунтів у затоплених районах. Це може мати вплив не лише на українські води, але й на риболовлю в територіальних водах інших країн чорноморського басейну.

Наразі всім нам ще потрібен час, аби до кінця усвідомити масштаби цієї трагедії. А от сповна оцінити наслідки руйнування і підрахувати збитки буде можливо після того як зійде вода та буде звільнений від окупантів лівий берег Півдня.

Російські окупанти принесли українцям за час війни чимало горя. Наслідки від Каховської катастрофи Україні доведеться долати ще десятки років. Але зараз головне не втрачати свою єдність і разом працювати на Перемогу – разом вистоїмо. Також важливо, аби й світова спільнота рішуче відреагувала на факт масштабного екоциду в Україні. Адже для багатьох сусідніх країн ця ситуація безслідно також не мине.

Альона Кириченко