Найпомітніше зросли ціни на свинячий ошийок, грудинку і тазостегнову частину.

У травні в Україні середня ціна на свинину в мережах роздрібної торгівлі закріпилася на рівні 132,5 грн/кг, що на 1,2% дорожче, ніж місяцем раніше.

Про це повідомили аналітики Асоціації "Свинарі України" (АСУ).

Зазначається, що за травень свинина на полицях супермаркетів зросла в ціні на 1-3,5 грн/кг залежно від виду охолодженого напівфабрикату, порівняно з попереднім місяцем.

"Наприкінці весни найпомітніше здороження торкнулося не преміальних стейку та вирізки, які подорожчали на 1,1 та 1,5 грн/кг, а "пікнікових" ошийка та грудинки — плюс 3,2 та 3,5 грн/кг до середньої ціни квітня відповідно. Крім цього, досить помітно зросла в ціні тазостегнова частина, додавши 2,25 грн/кг у середньому — з 114,3 грн у квітні ціна кілограма сягнула 116,6 грн/кг в середньому за підсумками травня", — повідомили в АСУ.

Водночас корейка, подешевшавши на 3,3 грн/кг з початку травня, за підсумками місяця зупинилася на рівні середньої ціни квітня — 151,7 грн/кг

Як відмітили аналітики, середні роздрібні ціни на інші види м’яса (яловичина, курятина, індичатина) у травні залишилися на рівні попереднього місця, проте порівняно з аналогічним періодом минулого року здороження склало 10-27%. Відхилення ж цін свинячих охолоджених напівфабрикатів коливається в межах 1-7%, а середня ціна травня додала 2% проти відповідного періоду 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, протягом квітня середня роздрібна ціна свинини зросла на 1 грн/кг — зі 130 до 131 грн/кг в середньому.

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