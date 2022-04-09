Зазначається, що середня ціна інших видів м'яса за підсумками березня зросла.

У березні середня ціна кілограма свинини на полицях вітчизняних супермаркетів склала 130,6 грн проти 131,7 грн/кг місяцем раніше.

Про це повідомили аналітики Асоціації "Свинарі України" (АСУ).

"Якщо у першій половині лютого середня ціна охолоджених напівфабрикатів зі свинини сягала 132,4 грн/кг, то на рубежі сезонів опустилася нижче 131 грн/кг. Упродовж березня цінова динаміка була мінливою, проте діапазон коливань ціни не перевищив 1,5 грн/кг у середньому та 3 грн/кг за окремими м’ясними частинами. Зокрема, у третій декаді березня дещо подешевшали свинячі стейки (-0,5%), вирізка (-1,2%), ошийок (-1,8%) та грудинка (- 0,9%)", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, коливаюча динаміка торкнулася й інших видів м’яса, проте їхня середня ціна за підсумками березня відхилилася у бік підвищення.

"Найпомітніше подорожчала яловичина — на 2,25% до 316,6 грн/кг, м’ясо качки зросло на 1,3% до 213,5 грн/кг, а курятина додала 0,6%, зупинившись на рівні 109,5 грн/кг у середньому за березень. Зокрема, у перші три тижні березня ціни на курячу тушку та філе були вищими, ніж у кінці лютого, проте у третій декаді дещо понизилися синхронно з іншими видами м’яса", - зазначили аналітики.

За їхніми словами, аналогічна цінова динаміка спостерігалася і на м'ясопереробних ринках.

"У перші два-три тижні війни торгівля лише поверталася до роботи, водночас спостерігалося збільшення попиту на м’ясо через притік тимчасово переміщених осіб з уражених військовими діями регіонів. З другої половини березня ажіотаж дещо послабився, все більше м’ясопереробних підприємств повернулося до нормальної роботи, були перебудовані логістичні ланцюги поставок, що дещо знизило градус напруги на ринку свинини. З огляду на це, якщо і матиме місце помітна розбіжність у цінах на ринках та в супермаркетах, то, найімовірніше, помітною (понад 10%) вона буде суто для преміальних безкісткових частин — ошийок, стейк, вирізка", — коментують аналітики АСУ.

Як повідомляв УНІАН, Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на соціально значущі товари. Йдеться про близько 30 видів продукції.

У відомстві закликають суб’єкти господарювання не допускати необґрунтованого підвищення цін на ці товари у період воєнного стану в країні.

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