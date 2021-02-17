Показник подолав позначку $64 за барель вперше з січня 2020 року.

Ціна бареля нафти марки Brent на лондонській міжконтинентальній біржі (ICE) досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).

Про це повідомляє Investing.

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Показник подолав позначку $64 за барель вперше з січня 2020 року.

До 10:54 за Києвом квітневий ф'ючерс Brent коштував $63,89 за барель. WTI коштує $ 60,47 за барель (+0,7%).

Ціни на європейські сорти нафти оновили максимуми з кінця січня 2020 року і повернулися до значень допандемійного періоду через метеоумови. Холодна погода в провідних нафтовидобувних штатах США спровокувала гру на підвищення.

Ціни на нафту у 2021 році

Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.

Востаннє такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.

Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.

Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8:22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).

Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.

4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.

Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.

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Автор: Олена Коваленко