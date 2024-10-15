Тель-Авів готовий завдати удари по Ірану, але не по ядерних або нафтових цілях Ісламської Республіки.

Ціни на нафту впали до майже двотижневого мінімуму під час азіатських торгів сьогодні, 15 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2,81 долара, або на 3,6%, до 74,65 долара за барель, у той час як ф'ючерси на американську (WTI) West Texas Intermediate знизились на 2,72 долара, або на 3,7%, до 71,11 долара за барель.

Серед головних причин падіння – певне зниження занепокоєності щодо перспектив повномасштабної війни між Ізраїлем та Іраном.

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За повідомленнями ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив США, що його країна готова завдавати ударів по іранських військових цілях, а не по ядерній або нафтовій інфраструктурі країни. Вашингтон зустрів цю заяву з полегшенням.

Ціна на нафту могла опуститись навіть нижче позначки в 70 доларів за барель.

"‎Однак геополітика продовжує підтримувати нафту на цьому рівні", ‎– говорить аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Ціни на нафту - останні новини

Зазначимо, що нещодавно Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила свій прогноз зростання глобального попиту на "чорне золото" у цьому році.

Нагадаємо, вчора ціни на нафту також демонстрували падіння ‎– через те, що плани Китаю щодо стимулювання економіки не викликали довіри в інвесторів. Як повідомлялось, імпорт нафти Китаєм сповільнився у минулому місяці.

Втім, попри певні проблеми з попитом, експорт російської нафти нещодавно досяг максимуму з липня.

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