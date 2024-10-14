Зазначається, що ринки "рухаються за течією" в очікуванні розвитку подій на Близькому Сході.

Ціни на нафту в понеділок, 14 жовтня, впали після зростання минулого тижня. Плани Китаю щодо стимулювання економіки не викликали довіри в інвесторів, а ринок стурбований можливими атаками Ізраїлю на нафтову інфраструктуру Ірану.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,35 долара, або на 1,7%, до 77,69 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 1,32 долара, або на 1,75%, до 74,24 долара за барель.

"Китайські заходи монетарного стимулювання не допомогли, а обіцянка міністерства фінансів, яка пролунала у вихідні, взяти ще більше кредитів, була довгою і багатослівною, але без обнадійливих і переконливих деталей", - сказав Тамаш Варга з нафтової брокерської компанії PVM. "Дефляційний тиск на ціни виробників у вересні зберігся на тлі низького споживчого попиту".

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Індекс споживчих цін у Китаї минулого місяця не виправдав очікувань, а індекс цін виробників різко знизився за останні шість місяців, на 2,8% у річному обчисленні. Негативні новини з Китаю переважили побоювання з приводу можливості удару Ізраїлю у відповідь по Ірану.

"Ринки "рухаються за течією" напередодні відповідних заходів Ізраїлю щодо Ірану, водночас ціни не матимуть реального напрямку, поки ситуація на Близькому Сході не проясниться", - сказав аналітик Panmure Liberum Ешлі Келті.

За словами чиновників, США приватно закликали Ізраїль бути обережними з відповідними заходами, щоб не спровокувати більш масштабну війну на Близькому Сході.

Ціни на нафту - останні новини

7 жовтня ціни на нафту у світі впали після найстрімкішого тижневого зростання за понад рік, через занепокоєння щодо надлишкової пропозиції. Вже за два дні ціни на "чорне золото" знову рвонули вгору через низку причин.

10 жовтнянафта продовжила дорожчати. Причиною зростання цін став підвищений попит на паливо через шторм, що обрушився на США, і побоюванням з приводу можливих перебоїв з поставками на Близькому Сході на тлі посилення напруженості між Ізраїлем та Іраном.

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