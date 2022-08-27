Кабмін припинив дію міжурядової угоди про співробітництво України з РФ в галузі атомної енергетики.

Кабінет міністрів припинив дію Угоди між урядами України та РФ про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію Угоди між урядом України та урядом РФ про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики, укладеної 14.01.1993 в Москві", - написав він.

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Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізькою АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

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