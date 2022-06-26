Загарбники побудували фортифікаційні споруди, зазначили в "Енергоатомі".

Російські окупанти готуються до бойових дій поблизу Запорізької АЕС.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Як зазначили в компанії, 24 червня росіяни укріплювали окопи поблизу Запорізької АЕС, зокрема, побудували фортифікаційні споруди.

Крім того, поблизу селища Мічурина помічено РСЗО.

"Тож, ці потвори цілком серйозно готуються до бойових дій поруч із найбільшим ядерним об’єктом Європи. І готуються до оборони, бо розуміють, що ЗСУ вже дуже скоро звільнить Енергодар і ЗАЕС", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, війська Російської Федерації рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Ворог спершу відкривав вогонь по воєнних об'єктах, а потім почав атакувати й цивільну інфраструктуру, були жертви й постраждалі.

Супротивники контролюють Запорізьку АЕС з 4 березня. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

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