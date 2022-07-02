Через відключення окупантами в Енергодарі мобільного зв'язку українських операторів МАГАТЕ не отримувало дані про ситуацію на ЗАЕС.

НАЕК "Енергоатом" 1 липня відновив втрачений зв'язок між Запорізькою АЕС і Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як повідомили в "Енергоатомі", зв'язок вдалося відновити попри те, що мобільні мережі вітчизняних операторів досі не працюють.

"Всі дані обов'язкового моніторингу передаються, і Агентство підтвердило їх отримання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, через відключення окупантами в Енергодарі мобільного зв'язку українських операторів, у тому числі Vodafone, у якого є контракт із МАГАТЕ, "Енергоатом" не мав можливості передати МАГАТЕ дані про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС.

Війна в Україні та Запорізька АЕС

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП "НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

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