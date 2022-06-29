Загарбники, які знаходяться на ЗАЕС, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

Російські окупанти готують серйозну провокацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції в Енергодар.

Про небезпеку повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Загарбники, які знаходяться на ЗАЕС, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Для цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – обмовивши себе, що нібито ще в березні в бетонні чаші охолоджуючих басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то бомби, чи то снаряди", - йдеться в повідомленні.

Як підкреслили в компанії, під цим приводом окупанти наполягають на осушенні охолоджувальних басейнів – для перевірки його чаш – і зупинці насосів, які подають воду до cистеми безпеки енергоблоків.

"Якщо це станеться, то Системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням і може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити в теплу пору року через ризик перегріву і відмови обладнання. Але найголовнішим залишається питання контролю дій окупантів, адже під виглядом "проведення перевірки" вони можуть накидати в бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити в цьому працівників ЗАЕС або її захисників і зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ і подання цих "фактів". Та ще й картинку для пропагандистських росЗМІ зробити – як росіяни про безпеку станції дбають, а український персонал її порушує", - пояснили в "Енергоатомі".

У компанії підкреслили, що будь – яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, - це зброя окупантів, яку вони використовують для здійснення ядерного тероризму і загроз всьому світу новою страшною катастрофою.

Ситуація на Запорізькій АЕС:

Окупанти контролюють Запорізьку АЕС з 4 березня. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

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