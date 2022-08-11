Повідомляється про десять "прильотів".

Вдень у четвер, 11 серпня, російські загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Про це в Telegram повідомляє "Енергоатом".

"Сьогодні, 11 серпня, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Однак, як зазначається, ворог на цьому не зупинився.

"Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку". Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни", - розповіли на підприємстві.

В "Енергоатомі" запевнили, що ситуація на станції наразі є контрольованою.

"Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам", - підкреслили в компанії.

Російські пропагандисти повідомили, що нібито горить другий енергоблок Запорізької АЕС.

Та станом на 17:00 радіаційний фон на Запорізькій атомній електростанції становить 11-12 мкР/год, що відповідає природним нормам, наголосили в "Енергоатомі".

"Жодної пожежі, зокрема на 2-му енергоблоці ЗАЕС, про яку пишуть окупантські пабліки та російські ЗМІ, – немає", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Запорізької АЕС та Енергодара

Нагадаємо, 5 і 6 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС і житлові квартали Енергодара.

Окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад і ховають важку артилерію між атомними блоками. Російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що обстріл Запорізької АЕС підвищує ризик ядерної катастрофи. Він закликав усі сторони конфлікту проявляти максимальну стриманість поблизу ядерного майданчика.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до Запорізької АЕС "для гарантування технічної підтримки ядерної безпеки".

На думку експертів, поки в Міжнародному агентстві з ядерної енергетики (МАГАТЕ) домінують росіяни, очікувати нормалізації ситуації на захопленій Запорізькій АЕС неможливо.