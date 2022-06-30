Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) втратило зв'язок з Запорізькою атомною електростанцією.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

"МАГАТЕ знову втратило дистанційний зв'язок зі своїми системами спостереження, встановленими на Запорізькій атомній електростанції. Це підкреслює необхідність відвідування МАГАТЕ об'єкта найближчим часом", - сказано в повідомленні.

IAEA has once again lost the remote connection to its safeguards surveillance systems installed at #Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, underlining need for IAEA to go to the site very soon, Director General @RafaelMGrossi said today. https://t.co/daTi0RFvVhpic.twitter.com/GLTKrWAOgG — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) June 29, 2022

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП "НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

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