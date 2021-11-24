Перевірки відбудуться через надходження великої кількості скарг на неврахування показників приладів обліку газу.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЭКУ), прийняла рішення про проведення позапланових перевірок діяльності 26 газорозподільних компаній.

Про це повідомляється на сайті регулятор.

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Рішення стосується "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Дніпрогаз", "Дніпропетровськгаз", "Донецькоблгаз", "Житомиргаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Кіровоградгаз", "Кременчукгаз", "Криворіжгаз", "Лубнигаз", "Львівгаз", "Маріупольгаз", "Миколаївгаз", "Одесагаз", "Полтавагаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Херсонгаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз" та "Чернігівгаз".

Нацкомісія пояснила, що рішення обумовлене надходженням великої кількості скарг на неврахування показників приладів обліку газу.

Перехід на європейські стандарти обліку газу:

2 листопада 2021 року Верховна Рада прийняла закон про перехід на європейські стандарти обліку природного газу в енергетичних одиницях (кВт-год) замість кубічних метрів.

Законом скасовуються так звані "морозні" коефіцієнти, які газорозподільні компанії вписували в платіжки громадян за приведення до стандартних умов.

Автор: Ганна Бредіхіна