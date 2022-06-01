Макрон не виключає також і введення ембарго на постачання в ЄС газу з Росії.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти.

Про це повідомляє Ouest-France.

Президент зазначив, що не виключає також і ембарго на постачання в ЄС газу з Росії.

Макрон також підкреслив, що Франція буде працювати над тим, щоб розблокувати поставки українського зерна. Він також підтвердив, що під нові санкції потраплять російський олігархи, а "Сбербанк" буде відключений від SWIFT.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується більш як 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

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