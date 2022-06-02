У Самарі та Оренбурзі дочірні підприємства "Роснефти" вже скоротили видобуток на 40%.

Після трьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України доходи, що надходять до російського бюджету, можуть скоротитися наступного року на чверть.

Йдеться про санкції, що зачіпають торгівлю нафтою. Такий прогноз озвучив економічний аналітик Михайло Крутіхін в ефірі "Ходорковский LIVE".

"У Росії можуть повністю або частково закритися нафтопереробні підприємства, тому що Європі стане не потрібен колишній обсяг російських нафтопродуктів. Як наслідок, нафтові компанії будуть змушені скорочувати видобуток, закривати свердловини", - зазначив експерт.

Крутіхін зазначив, що в Самарі та Оренбурзі дочірні підприємства "Роснефти" вже скоротили видобуток на 40%.

"У Самарі та Оренбурзі дочірні підприємства "Роснефти" вже скоротили видобуток на 40%. У Ханти-Мансійському АО, провідному нафтовому регіоні Росії, видобуток скоротився на 26%", - зазначив експерт.

На його думку, відмова Європи від російської нафти буде тривати, і цього року Росія втратить близько 30% від видобутку нафти.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: