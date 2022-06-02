Байден зазначив, що Росія опинилася в ситуації, коли змушена продавати нафту в умовах санкційного тиску на країну, тому її можна буде закупити за значно нижчою ціною.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України президент США Джо Байден заявив, що США та ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

Такий варіант розглядається замість відмови від імпорту на тлі різкого підвищення цін на паливо, повідомляє CNN.

"Європа вирішила ще більше скоротити покупку російської нафти. Є багато міркувань, що можна зробити, можливо, навіть продовжити купувати нафту, але за обмеженою ціною", - сказав Байден.

Байден зазначив, що Росія опинилася в ситуації, коли змушена продавати нафту в умовах санкційного тиску на країну, тому її можна буде закупити за значно нижчою ціною.

"Зараз багато що відбувається, але ідея, що ми зможемо клацнути перемикачем, щоб знизити вартість бензину, малоймовірна в найближчій перспективі", - заявив Байден.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств.

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