Допоки не буде збудоване тимчасове загородження, вода продовжуватиме марно витікати.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині, Україна втратила річний запас питної води.

За словами керівника держкомпанії "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, вода буде продовжувати марно витрачатись, поки не буде збудовано загородження. Для зведення тимчасової гідроспоруди, щоб зупинити спрацювання води потрібно буде три місяці, щоб забезпечити мостовий перехід з правого на лівий берег потрібно 5-6 місяців.

"Ми втратили від 35 до 40% питної води. До підриву у нас було приблизно 18,6 млн кубокілометрів води, а залишилось в річищі річки 3-3,5 млн кубокілометрів", - сказав він в ефірі телемарафону.

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За його словами, цей обсяг води Україна могла споживати б протягом року.

Сирота зазначив, що станція відновленню не підлягає, потрібно робити її демонтаж і будувати нову станцію. Відповідно до затвердженого урядом плану протягом двох років після деокупації компанія має осушити місце підриву Каховської ГЕС, щоб провести розслідування трагедії.

"Чекаємо на деокупацію, хотілося б до паводка, до лютого місяця зробити частину роботи, щоб можна було зупинити спрацювання Каховського водосховища", - сказав Сирота.

Підрив окупантами Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня 2023 року війська РФ підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції.

Прямі збитки оцінюються як мінімум у 2 млрд доларів. Орієнтовна сума завданих довкіллю збитків від підриву дамби Каховської ГЕС становлить близько 146 млрд гривень.

21 серпня 2023 року було запущено першу нитку водопроводу, побудовану після підриву Каховської ГЕС. Для запуску першої ланки вода з річки Інгулець подається насосною станцією в підземний трубопровід. Далі вода по відкритому каналу потрапляє в Південне водосховище і подається жителям Кривого Рогу.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна буде відбудовувати Каховську дамбу.

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів УНІАН, що без відбудови Каховської ГЕС українському Півдню доведеться розпрощатися з аграрним господарством та промисловістю.

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