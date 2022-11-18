Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.

У Києві розпочалися екстрені обмеження електропостачання.

Як повідомив гендиректор компанії-постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у Facebook, сьогодні Київ планувати повернути до стабілізаційних відключень, але ситуація різко змінилася.

У Київській державній міській адміністрації додали, що екстрені відключення електроенергії розпочалися за розпорядженням НЕК "Укренерго" .

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"Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію. Звертаємо увагу, що під час відключення світла електросирени не працюють", - зазначили в КМДА.

За повідомленнями про повітряну тривогу та відбій можна стежити у застосунку "Київ Цифровий" та у Telegram-каналі КМДА. А також за допомогою звичайних радіоприймачів на батарейках – на радіо "Київ" 98 FM або на частотах "Українське радіо" 105 FM.

Відключення електрики в Україні: остання інформація

Проблеми з енергопостачанням посилилися після масованої терористичної атаки окупантів 15 листопада. Енергетики працюють над відновленням інфраструктури, проте, за словами президента Володимира Зеленського, 10 мільйонів абонентів як і раніше знаходяться без світла.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук попередив, що в Київській області електрики може не бути днями. Жителям регіону доведеться задовольнятися плановими включеннями, які поки виходить реалізувати лише на 2-3 години.

У Києві 17 листопада поставили антирекорд за обмеженнями електрики. Споживання зменшили на 523 МВт. Зараз головне завдання енергетиків — забезпечення критичної інфраструктури та стабілізація системи.

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