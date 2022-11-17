В компанії наочно на простому прикладі продемонстрували ситуацію в енергосистемі України після масованих російських атак.

Лише 15 листопада російські ракети пошкодили 15 енергооб’єктів України, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі з західних регіонів на схід, тобто по всій країні.

Як розказали в "Укренерго", понад 1000 фахівців 24/7 працюють над відновленням енергосистеми, латають те, що можна залатати та замінюють те, що можна замінити.

Для того, щоб втримати стабільну роботу енергосистеми в таких умовах та уникнути ще більших аварій, в Україні вимушені вдаватися до примусових обмежень споживання – до 40% по країні. Зараз графіки застосовані по всій Україні.

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"Такі заходи можна порівняти з роботою регулювальника під час заторів на дорогах. Якщо на трасі тривають ремонтні роботи, регулювальник зупиняє рух автомобілів з одного боку, та пропускає інших. Це єдина можливість проїхати вузькою дорогою за таких обставин. Поки водії в заторі сердяться на регулювальника, ремонтники відновлюють дорогу", - навели приклад енергетики.

Разом з тим, в "Укренерго" показали світлину трансформатора на одній з великих підстанцій на заході України. Коли ракета влучила в нього, без світла залишилося близько 400 тисяч людей.

"Таких трансформаторів зараз енергосистемі десятки. Це обладнання неможливо замінити швидко, але енергетики роблять все, щоб відновити живлення в країні", - наголосили в компанії.

Наразі енергетики вже повернули світло близько 70% споживачів в деяких областях центрального регіону та підготували високовольні лінії для підключення в західному та дніпровському регіонах. На деокупованій Херсонщині ремонтні бригади "Укренерго" спільно із саперами обстежують високовольтні лінії. Там швидкість робіт стримує щільно замінована територія.

"З кожною атакою відключення світла можуть тривати ще довше. Удари по енергосистемі – це єдине, що залишилося ворогу, який програє бій героїчним ЗСУ на фронті. Це потребує витримки та мужності, як від енергетиків, яким доводиться постійно ремонтувати знищене ворогом, так і від кожного українця, яким доводиться змінювати свій спосіб життя. Витримка і мужність – те, що нам знадобиться цієї зими, якщо ми хочемо перемогти", - зазначили в "Укренерго".

Російські удари по енергосистемі України

Росія продовжує ракетний терор України, навмисне завдаючи ударів по нашій енергосистемі. Так, 10 жовтня 2022 року РФ розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

22 жовтня окупанти знову масово вдарили ракетами по території України. 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

5 листопада в семи областях України ввели аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни. Через масовану атаку РФ у ряді областей України запровадили аварійні відключення світла.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

Президент України Володимир Зеленський назвав удари по енергетичній інфраструктурі України - найпотужнішою зброєю, яка залишилася у Росії.

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