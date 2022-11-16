Президент вважає, що Україна переможе Росію у війні, якщо переживе прийдешню зиму.

Удари по енергетичній інфраструктурі України - найпотужніша зброя, якя залишилася у Росії.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з українськими ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо ми переживемо цю зиму - а ми її переживемо - ми точно переможемо в цій війні. Повірте, удари по енергетиці - найпотужніша зброя, яка залишилася у Росії", - сказав він.

Війна в Україні: російські ракетні удари

Російські окупанти не б'ють по військових об'єктах України, а навмисне знищують критичну інфраструктуру.

Так, починаючи з 10 жовтня Росія влаштувала кілька хвиль цілеспрямованих атак на українську енергетику. Ракетами і ударними дронами знищуються котельні, ТЕС, ТЕЦ та інші об'єкти.

Чергова масована атака РФ сталася вчора, 15 листопада. В результаті понад 7 млн абонентів по країні залишилися без енергопостачання.

За уточненою інформацією ВСУ, окупанти запустили по Україні 96 крилатих ракет повітряного і морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керовані авіаційні ракети Х-59, ударні дрони Shahed-136/131, "Оріон", "Орлан-10".

Зазначається, що збито протиповітряною обороною 75 крилатих ракет Х-101, х-555, "Калібр"), дві керовані авіаційні ракети Х-59, 10 Shahed-136/131, один БПЛА "Оріон" і один "Орлан-10".

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