"Якщо росіяни перепідключать ЗАЕС, повернути її Україні буде ще складніше", - енергетичний експерт Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів УНІАН про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, чим загрожує її знеструмлення, та чому спроба окупантів перепідключити станцію буде небезпечною.

23 вересня Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) повністю втратила живлення з енергосистеми України. Окупанти відключили останню лінію електропередачі, через яку ЗАЕС отримувала електроенергію. Відтоді станція працює виключно на дизель-генераторах. Таким чином, ЗАЕС перебуває у блекауті вже більше 15 днів.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ситуація є вкрай нестабільною з точки зору ядерної безпеки. Адже у разі повного знеструмлення може розпочатися розплавлення ядерного палива та відбутися викид радіації.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія фактично готується "вкрасти" станцію, намагаючись перепідключити її до власної енергосистеми.

Тим часом неспокійно й у районі Чорнобильської АЕС. 1 жовтня після російського удару по енергетичній інфраструктурі у Славутичі вона залишилася на кілька годин без електропостачання. Президент Володимир Зеленський тоді повідомив, що блекаут на станції тривав три години.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтервʼю УНІАН пояснив, які ризики несе поточна ситуація для України, наскільки безпечними є короткочасні знеструмлення Чорнобильської станції, чому спроби окупантів перепідключити ЗАЕС до російської енергосистеми можуть мати небезпечні наслідки, та чому її відновлення після деокупації може тривати кілька років.

З 23 вересня живлення Запорізької атомної електростанції з української енергосистеми припинене. Вже два тижні станція працює на дизель-генераторах. Наскільки складною зараз є ситуація на ЗАЕС?

Ситуація на ЗАЕС є складною, бо вона перетворена на військову базу московитів. І фактично ніяк ми не можемо відновити це живлення, бо вони його свідомо відключили.

Чи це загрожує зараз якоюсь катастрофою?

Ні, в холодному зупині реактори виділяють дуже невелику кількість тепла. І, по суті, вони можуть, якщо вентиляційні люки відкриті, навіть без живлення жити. І там зиму вони точно спокійно переживуть. Без жодних катастроф, якихось серйозних проблем і так далі.

Але в цілому ситуація, звісно, дуже сумна, тому що явно ці дії московити здійснюють з метою перепідключити реактори до власної енергосистеми. І це біда, бо станція за часи незалежності значно модернізована. Вони не мають ні знань, ні навичок, ні доступу до американських технологій, які були використані в ході модернізації. Якщо вони спробують, перепідключивши станцію до власної енергосистеми, її запустити, то тут можуть виникнути дуже серйозні проблеми.

На станції значною мірою завантажене паливо Westinghouse. Безумовно, там були змінені всі протоколи, програмне забезпечення і все, що з цим пов'язано, і росіяни не мають доступу до таких технологій. А керування реакторами, в яких ви навіть не розумієте, як влаштовані програмні і частково фізичні модулі - це небезпечна історія.

А якщо казати про стан на сьогодні, ну, ситуація нічим суттєвим не загрожує.

Тобто у випадку повної зупинки дизель-генераторів нічого страшного не відбудеться?

Абсолютно. Там достатньо просто відкрити вентиляційні люки і тепло буде відходити. Там дуже невелика кількість тепла виділяється зараз. Тому я не бачу якихось суттєвих загроз.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що блекаут на ЗАЕС може призвести до ядерної катастрофи. Хтось порівнював можливий негативний сценарій на ЗАЕС із аварією на "Фукусімі", яка сталася у Японії у 2011 році. Чи можна взагалі проводити такі паралелі?

Якщо вони полізуть в реактори, то загрози є реальними. Якщо ж ні, то поки що ситуація стабільна. Ну, наскільки це взагалі можливо, коли в машинному залі реактора знаходиться тонна вибухівки, озброєні люди, машини з важким озброєнням і так далі. Яка тут безпека.

Раніше заявлялося, що росіяни могли влаштувати цей блекаут для того, щоб перепідключити ЗАЕС до своєї енергомережі. Чи погоджуєтесь ви з тим, що це і є справжня мета, і чи можливо технічно це зробити?

Безумовно, це є їхньою метою. У них страшенні проблеми з генерацією електрики в так званому Південному енергетичному окрузі. Вони приєднали окуповані території до своєї Південної енергосистеми.

Себто вся енергосистема Московії ділиться на сім підсистем. Так от південна підсистема досить давно в доволі складній ситуації через нестачу генерації. І вони хочуть цю проблему вирішити. Для того, щоб її вирішити, їм треба зробити дві речі. Перша - приєднати високовольтними лініями фізично ЗАЕС до своєї енергосистеми, що вони давно намагаються зробити, але їм заважають українські військові, які ці намагання вже кілька разів переривали. А друге - потім перезапустити реактори, що дійсно загрожує дуже суттєвими наслідками.

Ми і так її навряд чи повернемо, а якщо вони підключать ЗАЕС до своєї системи, то це ще більш ускладнить процес.

Для охолодження енергоблоків необхідний стабільний доступ до води. Чи не стане це проблемою для росіян?

Саме тут, скоріше за все, і виникне перший рівень проблем, тому що вони намагались вже набурити свердловини й набурили до такого ступеня, що почалися зміщення пластів і зміна гідродинаміки ґрунтів під реакторами. Це суттєва загроза, бо через зміщення пластів можуть зміщуватися реактори. А це може призвести до абсолютно непередбачуваних наслідків без відповідних досліджень.

Навіть якби ми зараз повернули станцію, ми б запускали її роки три-чотири. А без хоча б часткового відновлення штучної водойми Каховки, там просто нема чим охолоджувати (реактори – УНІАН) в принципі. Тобто, якщо окупанти таки перепідключать ЗАЕС у свою енергосистему, нам буде ще складніше повернути її назад.

Окрім іншого, окупанти продовжують обстрілювати територію поблизу станції. Буквально позавчора МАГАТЕ повідомляло про "вхідні та вихідні" обстріли поблизу станції…

Я не думаю, що це вони обстрілюють територію поблизу станції, тому що там просто йдуть бої навколо. А вони зі станції, яку використовують, як воєнну базу, теж ведуть вогонь.

Але корпус реактора спроектований навіть під падіння на нього літака типу Boeing 747. Від снаряду нічого там не станеться.

Після російського дронового удару 1 жовтня кілька годин тривало знеструмлення Чорнобильської атомної станції. Наскільки небезпечні подібні інциденти?

Ніяк, вони не є небезпечними. Чорнобильській атомній станції байдуже, бо реактори відключені багато десятиріч тому. Вентиляція десь не буде працювати, моніторинг може тимчасово перериватися, але насправді там є абсолютно повноцінне резервне живлення, і тригодинне відключення ніхто не помітив. Реальних загроз короткотермінові відключення Чорнобильської станції не несуть.

Якщо її відключити на тижні, тоді так, там можуть бути проблеми в сховищах. Але не через три, п’ять чи десять годин. Плюс, ще в них так само наявні генератори, тому там немає великої біди.

З Кремля нещодавно вже звучали погрози про те, що вони можуть бити по наших функціонуючих атомних станціях. Із якими наслідками зіткнеться Росія, якщо все ж наважиться перейти від слів до діла?

Залежить від того, що відбудеться. Якщо зруйнувати корпус реактора в гарячій фазі, то буде щось на кшталт Чорнобиля, але для цього треба докласти досить великих зусиль, і це вже буде абсолютним божевіллям.