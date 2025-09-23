Станція перейшла на живлення від дизельгенераторів.

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) припинила отримувати електроенергію з енергосистеми України. Це стало десятим таким випадком з моменту її окупації росіянами, повідомляє Міненерго.

Зазначається, що о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

"ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Це суттєве порушення умов нормальної експлуатації станції. Причини інциденту наразі з’ясовуються", - зазначили в енергетичному відомстві.

У міністерстві додали, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу, щойно дозволить безпекова ситуація.

Хоча станція наразі працює наразі від дизельгенераторів, запаси палива в них, згідно з регламентом, розраховані на 10 днів. За словами начальника відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитра Гуменюка, в разі відсутності живлення, може розпочатися плавлення ядерного палива та відбутися викид радіації.

Запорізька АЕС під час окупації - важливі новини

Нагадаємо, що Запорізька атомна електростанція знаходиться під російською окупацією з 4 березня 2022 року. Її було захоплено під час бойових дій у Енергодарі, який є містом-супутником ЗАЕС.

11 лютого 2025 року станція опинилася на межі блекауту. Як повідомила тоді пресслужба Міністерства енергетики України, внаслідок ворожих обстрілів було знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

4 липня 2025 року тодішній міністр енергетики Герман Галущенко також повідомив про черговий блекаут на ЗАЕС.

Між тим, на початку червня в РФ заявили про плани побудувати насосну станцію, яка начебто має забезпечити достатні обсяги води для відновлення повноцінної роботи ЗАЕС. Однак рівень води в ставку-охолоджувачі поки лише зменшується, хоча є достатнім для роботи станції в режимі холодного зупину.

