У Міненерго повідомили, що вже відновлено електропостачання на обʼєктах Чорнобильської АЕС.

Через російський дроновий удар більш ніж три години тривав блекаут на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Через сьогоднішній російський удар по одній з наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції. Це, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу. Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн", - написав він.

За його словами, росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля.

"І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше 20 дронів - за попередньою оцінкою, російсько-іранських "Шахедів". Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта", - зазначив Зеленський.

У Міненерго запевнили, що вже відновлено електропостачання на обʼєктах Чорнобильської АЕС, рівень радіації не перевищує контрольних рівнів і загроз для населення немає.

Президент нагадав, що восьмий день триває блекаут на Запорізькій атомній станції, який розпочався через російські обстріли в районі станції, додавши:

Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гроссі, а також розпорошеністю глобальної уваги".

На його думку, щоб виправити ситуацію, слабкі та половинчасті рішення не спрацюють.

"Кожен день затягування Росією війни, російські відмови від повного й надійного припинення вогню, постійні російські удари по всіх обʼєктах нашої енергетики включно з тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури, - це глобальна загроза. Включно з обʼєктами ЧАЕС та ЗАЕС в Україні розташовані шість атомних станцій, і кожна з них може бути мішенню для російських дронів та ракет", - написав Зеленський.

Блекаут на ЗАЕС

2 жовтня саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції залишився без електропостачання внаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі у місті Славутич Київської області, повідомило Міністерство енергетики України.

