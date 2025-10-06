За даними фахівців Агентства, які перебувають на території станції, два снаряди нібито влучили за 1,25 кілометра від периметра об'єкта.

В районі Запорізької атомної електростанції чутно "вхідні та вихідні" постріли. Про це у соцмережі Х повідомляє Міжнародна агенція з атомної енергетики (МАГАТЕ), чиї спостерігачі перебувають на станції.

"Сьогодні команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС чула кілька вхідних та вихідних обстрілів з території поблизу об'єкта. За словами генерального директора Рафаеля Гроссі, два снаряди влучили за 1,25 км від периметра об'єкта", - зазначають у МАГАТЕ.

У чергове в Агенстві наголошують, що обстріли посилюють ризики для ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, яка й так майже вже два тижні перебуває без зовнішнього електропостачання.

Блекаут на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Міністерство енергетики України повідомило, що окупанти влаштувала десятий блекаут на Запорізькій АЕС. Станція перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. І запаси палива в них розраховані на 10 днів. У Міненрго наголосили, що це суттєве порушення умов нормальної експлуатації станції.

У Держатомрегулюванні заявили, що через відсутність зовнішнього живлення на станції зберігається загроза ядерної аварії.

Разом з тим, експерт з енергетики Віктор Куртєв запевнив, що повторення на ЗАЕС сценарію аварії, що сталася на японській АЕС "Фукусіма", є неможливим, оскільки всі блоки станції охолоджені.

Запорізька атомна електростанція знаходиться під російською окупацією з 4 березня 2022 року.

