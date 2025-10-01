На підприємстві виникла надзвичайна ситуація.

Через російський обстріл енергетичної інфраструктури міста Славутич на Київщині на об'єктах Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація.

Про це повідомило Міністерство енергетики України у своєму телеграм-каналі.

У відомстві розповіли, що через стрибки напруги без електропостачання залишився "Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля".

Відео дня

"Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Російський удар по енергооб'єкту у Славутичі

Як повідомляв раніше УНІАН, 1 жовтня росіяни атакували Славутич, влучили у підстанцію, місто залишилося без електроживлення. Мер Юрій Фомічев повідомив, що місто намагаються перевести на іншу підстанцію, "але час такого переходу ще уточнюється". Також він розповів, що для водоканалу увімкнули резервне живлення, тому вода буде по годинах. Крім того, у місті почали розгортати пункти незламності.

Очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус зазначив, що через удар російських загарбників по "енергообʼєкту в сусідній області" у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: