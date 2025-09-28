Сибіга додав, що невідоповідальні дії Росії призвели до надто великої кількості ризиків.

Через дії країни-агресорки Росії тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вже четвертий день перебуває без електроенергії. Москва готується вкрасти станцію.

"Це вже десяте відключення електроенергії на станції, спричинене діями Росії. Крім того, Росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби вкрасти станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову. Найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, так прагнуть догодити своїм босам у Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили таку поведінку в 1986 році", – наголосив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він додав, що невідоповідальні дії Росії призвели до надто великої кількості ризиків. Серед таких дій міністр назвав удари поблизу ядерних обʼєктів – у тому числі нещодавній вибух безпілотника неподалік від Південно-Української АЕС. До списку Сибіга відніс і удар російського дрона по саркофагу енергоблоку Чорнобильської АЕС.

Відео дня

"Однак спроба Росії знову підключити ЗАЕС може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати свою крадіжку ЗАЕС. Такий сценарій веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ. Ми вимагаємо, щоб агентство зайняло принципову позицію. Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні, її законному власнику", – додав очільник МЗС України.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Кілька днів тому стало відомо, що Росія влаштувала блекаут на захопленій Запорізькій АЕС. Це вже 10 випадок від початку повномасштабної війни РФ проти України. Окупована станція перейшла на живлення від дизельгенераторів.

Видання The Guardian розповідає, що через дії російських загарбників Запорізькій АЕС загрожує сценарій Фукусіми. Причина у довготривалій відсутності електропостачання. Зазначається, що після аварії на японській станції було проведено тести, які показали, що що атомна електростанція повинна бути здатна працювати без зовнішнього електропостачання протягом 72 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: