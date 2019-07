Світовий рітейл відкриває Україну

Останнім часом українські поціновувачі шопінгу отримують все більше приводів радіти – в Україну заходять відомі світові бренди. При чому зовсім різноманітні. Від представників масмаркету до торгових марок преміум класу.

Всього за підсумками 2018 року на ринок України вийшли або повернулися 22 міжнародні бренди. Для великої кількості модників найочікуванішим в минулому році став вихід шведського H&M. Їхній перший магазин в Україні заявився в київському торгово-розважальному центрі Lavina Mall, а вже через кілька місяців відкрився другий київський магазин в - ТРЦ Sky Mall.

До слова, розмови про прихід цієї компанії в Україну велись давно. Ще в 2013 році H&M мав підписані контракти по певним торговим центрам. Але в зв’язку з кризою вони так і не зайшли на ринок. Лише після стабілізації ситуації в країні обережні шведи таки наважилися і, як виявилося, недаремно. Адже, за словами генерального директора українського представництва мережі консалтингових компаній NAI Global Віталія Бойко, київський магазин H&M в Lavina Mall входить в п'ятірку найуспішніших магазинів цього бренду з продажу в світі.

Слідом за H&M в минулому році в Україну зайшла ще низка відомих зарубіжних брендів. Так, за даними консалтингової компанії Ukrainian Trade Guild (Українська торгова гільдія), в 2018 році в нашій країні крім згаданого H&M з’явилися магазини одягу та аксесуарів DeFacto, KOTON, Gerry Weber, Baldessarini, AllSaints, PennyBlack, Tru Trussardi, Laurel, Polo Ralph Loren, Livly, Emporio Armani, Daniel Hechter, Ted Baker.

Крім того, з’явилися бренди взуття та аксесуарів XTI, Santoni та Alpina. Ювелірний сегмент українського ринку поповнив TrollBeads, а парфумерний бренди Kilian та Jo Malone. Також, минулого року в Україні з’явився японський бренд аксесуарів, товарів для дому та іграшок Usupso. А бренд одягу Zara доповнив свою присутність в Україні магазинами товарів для дому - Zara Home.

Нові обличчя моди

Поточний рік також обіцяє появу в Україні не менш іменитих гігантів рітейлу. Вже відкрилися магазини спортивного одягу Decathlon та магазини модного одягу In Wear Matinique та The Kooples. Найочікуванішим брендом цього року має стати найбільший у світі продавець меблів і товарів для дому – транснаціональна компанія зі шведськими коріннями IKEA. Адже розмови про їх прихід в Україну ведуться не один рік. Відкриття першого магазину IKEA в Києві планувалося ще восени 2006 року, проте тоді цей процес затягнувся через проблеми з виділенням земельних ділянок. Лише в кінці 2017 року компанія повідомила, що може відкрити свій перший магазин в Україні протягом одного-двох років. Нещодавно IKEA запустила веб-сайт для українських споживачів і почала кампанію по набору персоналу в Україні. Також, IKEA вже підписала договір на відкриття магазину площею близько 6000 кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall проспект Степана Бандери в Києві, який обіцяють ввести в експлуатацію в кінці 2019 року. Тому, скоріше за все, під Новий Рік на радість киянам відкриється і перша українська IKEA. Але це ще не все. За даними консалтингової компанії Ukrainian Trade Guild, очкується, що до кінця поточного року в Україні з’явиться магазини одягу FUNDAY, а також американський взуттєвий бренд Steve Madden, магазин іграшок Coin та італійська мережа ресторанів і маркетів Eataly. Свою діяльність в Україні планує також американський бренд The North Face, який спеціалізується на виробництві верхнього одягу, взуття, рюкзаків, наметів та спальних мішків.

Окрім вищезгаданих брендів в цьому році, за даними менеджера з комерційної нерухомості NAI Ukraine Марини Супруненко, яка працює з міжнародними рітейлерами, в 2019 році в Україну обіцяє зайти новий турецький взуттєвої бренд - FLO.

Також, в Blockbuster Mall вперше на українському ринку буде представлений турецький бренд AVVA. При цьому Супруненко зазначила, що в найближчі роки в Україні може з’явитися ще більше іменитих рітейлерів. Зокрема, відомий на весь світ елітний Versace.

«Зараз ми спілкуємося з великою кількістю міжнародних брендів. Ми намагаємося, щоб компанії виходили напряму, але якщо вони не готові до такого варіанту розвитку, допомагаємо їм знаходити партнерів. На сьогоднішній день превалює тенденція виходити через франчайзі, оскільки це мінімізує ризики, пов'язані зі специфікою локального ринку. Однак є компанії, які вважають за краще працювати без залучення партнерів. В основному, це стосується брендів класу люкс. Наприклад, ми спілкуємося з директором з розвитку Versace, вони планують у найближчі роки розвиватися в Україні», - розповіла експерт. Також, за словами Супруненко, в тісному контакті представники таких брендів, як американські Bürger King, Starbucks, французьська Galleries Lafayette, однак переговори з ними знаходяться на різних етапах. «Серед нових брендів, з ким ведемо переговори і хто готовий зайти або вже шукає партнерів: Jennyfer (Франція), AC&CO (Туреччина), Medicine (Польща), Big Chefs (Туреччина), Nordsee (Німеччина)», - повідомила Супруненко.

Бути чи не бути?

Чому ж такий бум рітейлу в нашій країні став можливий лише в останні два роки? За словами керівника відділу оцінки и консалтингу компанії NAI Ukraine Ірини Трунової, активна експансія іноземних мереж на український ринок в останні роки свідчить про те, що негативні стереотипи про український ринок поступово руйнуються, і міжнародні компанії сприймають його як дуже привабливий для інвестицій.

Трунова зазначає, що відсутність багатьох міжнародних брендів в Україні - це скоріше «непорозуміння», викликане не об'єктивними економічними причинами, а суб'єктивними чинниками.

«У кожного бренду може бути своя «історія входження» в Україні. Якісь із них здійснювали невдалі спроби в минулому, однак змушені були відступити через складну політичну ситуацію. Зараз, на їхню думку, будь-які загрози для успішної роботи зникли», - зазначила експерт.

Інші, за словами Трунової, не розвивалися тому, що їхня стратегія не включала в себе розширення в нашому регіоні.

«Наприклад, французький рітейлер Decathlon недавно змінив правила розвитку. Раніше мережа виходила тільки в одну нову країну в рік, зараз цих обмежень немає, і за останні два роки Decathlon розширив свою географію з двадцяти до 56 країн. Україна опинилася в їх числі», - вважає експерт.

Директор з розвитку бізнесу компанії Ukrainian Trade Guild Сергій Заіка вважає, що головним чинником, який привабив зайти на ринок України саме зараз такі компанії, як IKEA і H&M є, в першу чергу, економічне зростання та якість нових споруджуваних торгових центрів.

«Збіглося відразу кілька факторів. Якщо говорити про ІКЕА, то це, по-перше, економічне зростання і політична ситуація в Україні. По-друге, компанія запустила новий зменшений формат, який скорочує терміни виходу і зменшує ризики. По-третє, якість і кількість нових споруджуваних торгових центрів», - зазначив Заіка.

Дійсно, останнім часом в Україні з’являється все більше сучасних великих торгових центрів з розважальними парками. Яскравим прикладом є київський Lavina Mall, який був відкритий в 2016 році.

Крім того, у грудні в Києві збираються відкрити найбільший торгово-розважальний центр в країні - Blockbuster Mall площа якого складе 450 тисяч квадратних метрів. Варто зазначити, що активний розвиток торгових площ відбувається не тільки в столиці, а й в регіонах.

Так, в 2016 році у Львові відкрився торгово-розважальний центр - Victoria Gardens, який ставнайбільшим торговим центром Західної України.

Менеджер з комерційної нерухомості NAI Ukraine Марина Супруненко зазначає, що на міжнародних виставках для тих представників міжнародних брендів, які мало знайомі з Україною, справжнім «шоком» і відкриттям були ТРЦ з «мережі мега-молів» - Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall і ряд майбутніх об'єктів. «Їх дуже дивує не тільки масштаб, але і якість торгових центрів, зона entertainment - величезні сучасні розважальні парки, яких немає навіть у Європі. Міжнародним брендам не доводиться пояснювати, що розташування магазинів поряд з розважальними об'єктами обіцяє великі доходи», - зазначила вона. Також, за словами Супруненко, позитивним сигналом для рітейлерів є показники їх конкурентів. «Коли вони дізнаються, що в Україні зайшли Н&М і IKEA, а інші бренди давно і успішно працюють в країні, їх інтерес до ринку різко зростає і переговори переходять в інше русло. Чим більше нових брендів виходить на ринок, тим більше зростає довіра до ринку у інших брендів. Вихід нових брендів підвищує рівень України на міжнародній арені, роблячи країну все більше і більше привабливою», - пояснює Супруненко. Ще одним позитивним знаком для інвесторів, за словами Ірини Трунової, є визнання одним з найбільших у світі постачальників фінансової інформації Bloomberg української гривні як четвертої по ефективності валюти в світі по відношенню до долара в цьому році. «Інтерес з боку інвесторів в цілому підтверджується більш ніж успішним залученням інвестицій під семирічні єврооблігації», - зазначила експерт. А от керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії Ukrainian Trade Guild Констянтин Олійник вважає, що багато в чому прихід зарубіжних брендів в Україну також пов'язаний зі зниженням маржі прибутковості їх бізнесу на існуючих ринках. «Поступова стабілізація економічної ситуації в Україні збіглася з падінням споживчих настроїв в країнах Європи, стрімким розвитком online-торгівлі, високим рівнем конкуренції в сегменті одягу і взуття, зростанням зарплат персоналу. Це призвело до зниження маржі прибутковості і нагромадження товарних запасів, змусивши великі транснаціональні рітейлери шукати нові ринки збуту і відкривати магазини в неохоплених країнах», - вважає експерт.

Немає меж самовдосконаленню

Прихід на український ринок в Україну нових іменитих гравців надає оптимізму. Однак, це зовсім не означає, що можна почивати на лаврах і збирати вершки. В нашій країні залишається багато проблем, які гальмують прихід інвесторів. І не тільки в сферу роздрібної торгівлі.

Основними бар’єрами для виходу на український ринок, за словами керівника відділу торгових площ компанії JLL (Україна) Катерини Весни, є недостатня легкість в роботі бізнесу.

«В Україні досить складна система організації бізнес-процесів. Крім того, у більшості власників не завжди вистачає розуміння, що інколи варто ділити ризики з потенційним партнером», - зазначила вона.

При цьому Весна підкреслила, що для розвитку рітейлу необхідна політична стабільність.

«Якщо все буде рухатися таким же позитивним трендом як минулі кілька років, якщо нові політичні лідери не змінять кардинально курс, то я думаю, що ми будемо бачити нові імена», - підкреслила експерт.

Разом з тим, як вважає Сергій Заіка, для приходу нових брендів необхідні підвищення купівельної спроможності українців і подальше покращення економічної ситуації.

«Більшість брендів приходить по франшизі і курсові коливання несуть непідйомні ризики. Ми зараз бачимо знову сплеск зацікавленості у франшизах який викликаний відносною стабільністю курсу за останні півтора року. Якщо така ситуація збережеться, то найближчим часом ми побачимо нові бренди в Україні», - зазначив експерт.

Низька купівельна спроможність в порівнянні з європейськими країнами звісно може відлякувати інвесторів. Однак, не варто забувати, що наша країна унікальна. Адже, окрім офіційних даних в Україні частина економіки знаходиться в тіні.

«NAI Ukraine цілеспрямовано готує економічні звіти для міжнародних рітейлерів: це невід'ємна стратегія роботи з ними. Під час переговорів на будь-якому етапі виникає необхідність представити об'єктивні дані про ринок. Ми демонструємо показники з урахуванням тіньової економіки, які набагато об'єктивніше відображають ситуацію на ринку, крім цього, робимо порівняльну характеристику з іншими країнами. Це є більш показовим для інвесторів», - наголошує керівник відділу оцінки и консалтингу компанії NAI Ukraine Ірина Трунова.

Виявляється, що навіть не дивлячись на низькі, в порівнянні з європейськими країнами, офіційні доходи населення, споживчі витрати українців досить високі.

«Україна займає дев’ятнадцяте місце серед європейських країн за обсягом споживчих витрат за паритетом купівельної спроможності. За обсягом роздрібного товарообігу, Київ займає місце вище Гельсінкі – 8,6 мільярдів доларів проти 7,5 мільярдів доларів. Але знаходиться на щабель нижче Будапешта – дев’ять мільярдів доларів» - підкреслила Трунова.

Не пасти задніх

Прихід іменитих розкручених брендів розширює можливості українців. Але і Україні є що показати. Як не дивно, але цьому посприяла російсько-українська війна. Так, анексія частини української території та збройний конфлікт привів до припинення операційної діяльності і вихід з комерційних об'єктів країни російських операторів.

За словами Олійника, в 2014-2017 роках і без того обмежений асортимент мереж національного масштабу додатково скоротився, спровокувавши зростання вакантності в торгових об'єктах країни.

«На тлі обмеженого попиту і хвилі патріотизму ряд керуючих компаній запропонували українським операторам пільгові умови оренди, давши поштовх українським виробникам і дизайнерам до активного розвитку та побудови своїх роздрібних мереж», - зазначив він.

Це дозволило з'явитися або підсилити свої позиції ряду національних виробників.

Такий сплеск національних брендів та прихід нових зарубіжних дозволяє українському покупцеві відчувати справжню свободу вибору. Однак, у всьому є плюси і мінуси. Прихід зарубіжних гравців, м’яко кажучи, не вигідний вітчизняним виробникам. За словами Олійника, зростання конкуренції з міжнародними мережами може призупинити розвиток молодих українських мереж, які не встигли напрацювати лояльність з боку покупців. Адже, збільшення конкуренції означає зниження рівня вакантності в торгових центрах і зростання ставок оренди.

Очевидно, що Україна поступово перетворюється в сучасну модернову європейську країну. І те, що імениті бренди вже не дивляться на нас, як на сіру зону, цьому яскравий доказ.

Однак, не варто зупинятися на досягнутому. В Україні ще немає багатьох. Серед очікуваних можна назвати мережу кав'ярень і магазини Nespresso, універмаги Primark і Uniqlo, Amazon store і концептуальний салон Tesla, фаст фуд мережі Subway, Burger King і Pizza hut. Ще можна згадати Tk Maxx, CNDK, Abercrombie&Fitch, Forever21, косметику The Body Shop.

Щоб ці та багато інших брендів хотіли працювати в нашій країні, українські чиновники повинні день і ніч спрощувати ведення бізнесу, розвивати економіку та робити все для популяризації України в світі. А українцям варто підвищувати продуктивність, більше заробляти, і почати звільняти місця на полицях у своїх шафах. Новий яскравий модний світ входить в наше життя.

Олександр Куницький