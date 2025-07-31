Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 31 липня, знизився на 3 копійки і складає 41,92 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок і складає 48,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,32 гривні, а євро - за курсом 47,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 31 липня, знизився на 24 копійки – до 48,54 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 31 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,77 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті Нацбанку, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,15 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 7 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 2 копійки і складає 41,97 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 28 копійок і складає 48,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 47,68 гривні за євро.

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