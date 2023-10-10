Новий прогноз передбачає зростання економіки України на 2% цьогоріч та на 3,2% наступного року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) в своєму жовтневому огляді світової економіки покращив прогноз зростання економіки України в 2023 році.

У попередньому прогнозі фонду зазначалося, що в 2023 році ВВП може коливатися від падіння на 3% до зростання на 1%. Новий прогноз передбачає зростання економіки України на 2% цьогоріч та на 3,2% в наступному році.

"Збільшення пов’язане з вищим, ніж очікувалося, зростанням внутрішнього попиту, коли фірми та домогосподарства адаптувалися до війни в цій країні на тлі різкого зниження інфляції та стабільності валютного ринку", - йдеться у огляді.

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Що стосується темпів зростання цін, то в МВФ для України прогнозують середньорічну інфляцію у 17,7% цього року та 13% - у 2024 році.

Цьогорічний рівень безробіття, за прогнозом фонду, складе 19,4%, наступного року очікується, що безробіття знизиться до 10,6 відсотка.

ВВП України під час війни

Згідно з щомісячним економічним моніторингом України від Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, приріст реального валового внутрішнього продукту України в серпні 2023 року залишився близьким до 8% у порівнянні з серпнем минулого року, проте серпневий ВВП був на понад 20% нижчим за рівень 2021 року.

За даними Державної служби статистики, після різкого падіння з початку повномасштабної війни і подальшого зниження в 2023 році, у другому кварталі валовий внутрішній продукт підскочив на 19,5% в річному вимірі.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що валовий внутрішній продукт України за підсумками 2023 року зросте більше ніж на 3%.

Експерти прогнозують обвал ВВП України, якщо біженці не повернуться додому. За різними оцінками Центру економічної стратегії (ЦЕС), за кордоном можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українських біженців, що на 0,4-0,6 млн осіб більше прогнозованого.

Аналітики компанії Dragon Capital очікують, що реальний ВВП у 2023 році зросте на 4,5% в річному вимірі після падіння на 29% у 2022 році.

10 жовтня 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, відповідно до якого в наступному році на потреби національної оборони в державному бюджеті мають передбачити не менше 21,6% від ВВП. Це означає, що Україна витрачатиме на оборону понад 21% ВВП.

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