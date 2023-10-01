Діалог високого рівня буде фокусуватися на перспективних заходах та викликах в контексті програми розширеного фінансування.

Команда МВФ на чолі із заступником директора Європейського департаменту Фонду Умою Рамакрішнан розпочинає сьогодні в Києві зустрічі з українською владою.

Про це заявив представник Фонду в Україні Ваграм Степанян, нагадавши, що також заплановані зустрічі з іншими зацікавленими сторонами, повідомляє Reuters.

"Команда МВФ на чолі із заступником директора Європейського департаменту Фонду Умою Рамакрішнан розпочинає сьогодні в Києві зустрічі з українською владою та іншими зацікавленими сторонами", — зазначив Степанян.

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"Діалог високого рівня буде фокусуватися на перспективних заходах і викликах в контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ", — додав Степанян.

Місія МВФ проводить другий огляд багаторічної кредитної програми країни на суму $15,6 млрд.

Чотирирічна програма для України є частиною глобального пакету обсягом $115 млрд з підтримки економіки в умовах відбиття російської агресії.

Війна в Україні та допомога МВФ

3 квітня 2023 року МВФ перерахував Україні перший транш в $2,7 мільярда за новою програмою.

МВФ і Україна досягли угоди по першому перегляду програми розширеного фінансування.

У травні 2023 року місія МВФ розпочала перший перегляд програми з Україною. Повідомлялося, що головною метою місії буде оцінка прогресу у виконанні політичних зобов'язань і умов Програми з боку української влади.

В уряді розповіли, скільки планують отримати від МВФ у 2024 році. Кабінет міністрів у 2024 році очікує отримати 5,4 млрд доларів у рамках чотирирічної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

З 25 вересня 2023 року місія МВФ розпочала у Варшаві технічні дискусії для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту в розмірі близько $900 млн до кінця року.

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