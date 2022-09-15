Пенсії точно не зменшаться, це не закладено в бюджет, наголосила очільниця Мінсоцполітики.

Уряд планує зменшити витрати на Мінсоцполітики - наступного року бюджет відомства буде скорочено на 20 млрд грн. Зміни зафіксовано у проекті бюджету на 2023 рік.

Як йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1", скорочення бюджету Мінсоцполітики планується за рахунок зменшення дотацій пенсійного фонду. Тож міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, що ж буде з пенсіями.

Вона наголосила, що бюджет на 2023 рік - військовий, половина видатків йтиме на оборону. Разом з тим, практично 35% бюджету - видатки на соціальну сферу. Та, незважаючи на це, пенсії ніхто не зменшуватиме.

"Пенсії точно не зменшаться, це не закладено в бюджет. Закладено збільшення росту власних доходів пенсійного фонду, ми розраховуємо на їхнє збільшення... Жодні пенсійні виплати не зменшаться. Вони трохи зростуть через те, що у грудні буде підвищено прожитковий мінімум", - наголосила міністр.

За її словами, повна індексація пенсій запланована у березні, ближче до цього терміну буде зроблено розрахунок, враховуючи інфляцію.

Також Жолнович наголосила, що виплати для українських пенсіонерів, які тимчасово виїхали за кордон, отримали статус шукача притулку, від України не припиняються.

Раніше у Мінфіні заявляли, що, попри складні умови воєнного стану, в проекті бюджету збережений рівень соціальних стандартів: мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року складе 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 2589 гривень.

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