Найпопулярнішою облігацією серед українців є Донецьк, яку купили 220 тисяч разів. ськві олігації

Українці придбали мільйон військових облігацій у "Дії" на суму в понад 1 мільярд гривень. Загалом наразі доступні до покупки облігації Ялта, Севастополь, Донецьк та Маріуполь.

Як повідомляє прес-служба "Дії", українці вже отримали 6,6 млн грн виплат. Ще мільйони гривень вони отримають після закінчення терміну вкладу. Зазначається, що найпопулярнішими облігаціями є Донецьк - 220 тисяч; Севастополь - 130 тисяч; Ялта - 124 тисячі.

"Українці придбали в "Дії" облігацій на 1+ мільярд гривень! Кожна облігація - це зброя для Сил оборони та потужна підтримка економіки країни. Жодної додаткової комісії або податку з отриманого доходу - пряма інвестиція в деокупацію територій", - зазначив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Військові облігації

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Міністерство фінансів розпочало випуск військових облігацій, метою яких є залучити більше коштів у державний бюджет.

З жовтня 2022 року можна купити військові облігації через "Дію". Вартість однієї військової облігації - від 900 гривень. Обмежень на кількість облігацій немає.

Облігації в "Дії" мають назви тимчасово окупованих українських міст – Бердянськ, Маріуполь, Донецьк, Севастополь, Ялта.

Користувачі сервісу "Дія" за сім місяців придбали понад 700 тис. військових облігацій. нова облігація "Ялта", що була введена в обіг 5 квітня, користується неабиякою популярністю серед громадян – її придбали вже понад 45 тисяч разів.

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