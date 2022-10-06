Голова Єврокомісії заявила, що пошкодження трубопроводів "Північний потік" продемонструвало вразливість енергетичних об'єктів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен запропонувала провести перевірки на об'єктах критичної інфраструктури Євросоюзу, в тому числі енергетичної, після можливої диверсії на російських газопроводах в Балтійському морі.

Вона заявила, що збиток, завданий минулого тижня трубопроводам "Північний потік", що йде з Росії до Німеччини, проказав, "наскільки вразлива наша енергетична інфраструктура".

За її словами, необхідно розробити всеосяжний план для забезпечення безпеки ключових мереж ЄС, в тому числі мереж даних.

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Фон дер Ляєн також повідомила, що для визначення потенційних загроз буде використовуватися супутникове спостереження.

Витік на "Північному потоці"

26 вересня компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля. Причиною неполадки стала діра в трубі. Інцидент стався в датській виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" прогриміли вибухи.

28 вересня лідери західних країн заявили, що витоки на двох російських газопроводах, ймовірно, є результатом саботажу і пообіцяли вжити рішучих заходів по мірі продовження розслідування. У той же день високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що витоки газу на газопроводі є результатом навмисних дій і матимуть рішучу відповідь. У ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що "Північний потік" буде похований.

28 вересня в The Times з'явився матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала підрив газопроводу. А вже 29 вересня ЗМІ писали, що для підриву "Північного потоку" використовували еквівалент 0,5 тонни тротилу.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін заявив, що у витоках на "Північному потоці" винні "англосакси".

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