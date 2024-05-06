Мова йде про 14-й пакет, який стосується зрідженого газу.

Європейська комісія розіслала країнам блоку проект 14-го пакету санкцій проти Росії, в якому йдеться про скраплений газ. Єврокомісія хоче обмежити імпорт скрапленого газу з Росії, але про повне ембарго не йдеться. Про це повідомляє "Польське радіо".

Зазначається, що ідея полягає в тому, щоб заборонити перевалку російського ЗПГ в європейських портах, звідки він пізніше розходиться по світу.

Крім того, обмеження поширюватимуться на арктичні та мурманські ЗПГ-проекти. Комісія також хоче накласти санкції на десяток кораблів з так званого тіньового флоту, які перевозять російську нафту всупереч обмеженням ЄС. Тепер їм буде заборонено заходити в європейські порти.

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Бельгія та її порт Зебрюгге лідирують у цьому питанні, але Франція та Іспанія також є одними з найбільших клієнтів. Заборона на імпорт ЗПГ також торкнеться тих терміналів ЄС, які не є частиною європейської газової мережі.

Транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать Росії, також буде заборонено працювати в межах ЄС. Комісія також підготувала список з понад 50 компаній з країн, що не входять до ЄС, на які поширюватимуться торговельні обмеження. Вони постачають до Росії західні компоненти і допомагають обходити санкції.

За словами видання, під санкції потраплять компанії з Китаю та Гонконгу, Туреччини та Киргизстану. Буде також заборонено російське фінансування політичних партій і фондів, а також неурядових організацій і дослідницьких центрів.

Санкції проти РФ

У травні 2024 року США оголосили про введення санкцій проти майже 300 компаній і приватних осіб, зокрема в Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах, за підтримку РФ у війні проти України.

Раніше УНІАН писав, що Євросоюз розглядає можливість введення санкцій проти більш ніж десятка компаній, які продовжують постачати в Росію підсанкційні товари.

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