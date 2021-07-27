Терміни доставки замовлень з Туреччини - від восьми робочих днів.

Оператор міжнародної експрес-доставки "Нова пошта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), що входить до групи компаній "Нова пошта", почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Турецькі товари, зокрема одяг, взуття, домашній текстиль та постільна білизна мають попит серед українців. Тепер у наших клієнтів з'явилася можливість замовляти товари безпосередньо - через платформу NP Shopping", - йдеться в повідомленні.

Заступник директора з питань розробки продуктів і маркетингу "Нової Пошти Глобал" Ольга Володіна назвала онлайн-майданчики, з яких компанія очікує замовлення.

"Ми очікуємо замовлення з таких онлайн-майданчиків як Hepsibursada, Trendyol, Morhipo, Collezione та інших, адже дуже мало з топових турецьких брендів продається за кордоном онлайн. Звичайно, каталог інтернет-магазинів буде весь час поповнюватися новими іменами, тому українці будуть відчувати себе як на шопінгу в Туреччині", – повідомила вона.

Терміни доставки замовлень з Туреччини: від 8 робочих днів.

Відзначається, що сьогодні клієнти компанії можуть робити замовлення з інтернет-магазинів шести країн: Туреччини, Німеччини, Китаю, США, Польщі та Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, у червні "Нова пошта Глобал" розпочала співпрацю з Western Bid для спрощення виходу українських підприємців на міжнародні платформи.

У квітні "Нова пошта Глобал" розширила можливості міжнародного шопінгу для українців і запустив доставку з магазинів Німеччини через платформу NP Shopping.

Довідка УНІАН. "Нова Пошта Глобал "(раніше" Нова Пошта Інтернешнл") з 2015 року надає послуги міжнародної експрес-доставки, входить до групи компаній"Нова пошта". Компанія розвиває сервіс NP Shopping. За 2020 рік компанія доставила 7 млн міжнародних посилок, що більш ніж удвічі перевищує обсяги 2019 року.

Автор: Павло Степанець