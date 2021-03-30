Після того, як приберуть відновлювальний кран, планується полагодити контактну мережу та відкрити рух по одному з двох шляхів.

З'явилося відео моменту аварії швидкісного поїзда «Інтерсіті» №732 сполученням «Київ-Запоріжжя», який зійшов з рейок 29 березня.

Відео, зняте з кабіни машиніста в головному і хвостовому вагонах, опублікували в соцмережі Facebook.

Прес-служба "Укрзалізниці" повідомляє, що станом на 18:18 усі вагони піднято, поїзд №731 з пасажирами, яких підвезли до нього автобусом, вирушив о 18:25 із затримкою в 1 годину 23 хвилини.

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Повідомлялося, що о 21:00 з колії планувалося прибрати відновлювальний кран, після чого буде полагоджено контактну мережу та відкрито рух по одному з двох шляхів.

"Відповідно, поїзди №738, №70 та №69 прибудуть із затримкою до двох годин", - йдеться у повідомленні.

Аварія поїзда "Інтерсіті": що відомо

29 березня за 50 кілометрів від Запоріжжя зійшли з рейок 6 з 9 вагонів швидкісного потяга №732 «Інтерсіті» сполученням «Київ – Запоріжжя». У вагонах поїзда перебували 88 пасажирів. Постраждалих внаслідок аварії немає.

«Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини сходження з рейок кількох вагонів.

За попередньою інформацією, аварія поїзда сталася через пошкодження рейок, машиністу довелося застосувати екстрене гальмування.

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Автор: Денис Прядко