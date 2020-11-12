Чернівецька міська ТВК продовжує роботу практично в цілодобовому режимі.

Центральна виборча комісія внесла зміни до складу Чернівецької міської ТВК Чернівецької області.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, відповідне рішення ухвалено сьогодні на черговому засіданні.

Тепер ця комісія продовжує роботу практично в цілодобовому режимі

В ЦВК нагадали, що під час прийому виборчих документів від дільничних виборчих комісій Чернівецька міська ТВК вирішила провести повторний підрахунок голосів виборців, зокрема, на 20 виборчих дільницях із виборів депутатів Чернівецької обласної ради, Чернівецької районної ради, Чернівецької міської ради, а також Чернівецького міського голови.

"До 3 листопада 2020 року ця ТВК не встановила підсумки голосування та результати виборів і голосування з відповідних видів місцевих виборів", - йдеться в повідомленні.

Станом на вечір 10 листопада ця ТВК здійснила повторний підрахунок голосів на 13 дільницях із виборів міського голови, на 11 – із виборів депутатів районної ради та депутатів міської ради, 13 - із виборів депутатів обласної ради.

Сьогодні зазначена комісія здійснила повторний підрахунок голосів ще на двох дільницях із виборів депутатів міської ради та одній дільниці з виборів депутатів обласної ради.

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"На зміну свого рішення про повторний підрахунок голосів ТВК вирішила врахувати відомості протоколів про підрахунок голосів виборців на решті із 20 виборчих дільницях із виборів депутатів районної ради, міської ради та виборів міського голови, що дозволило встановити підсумки голосування із виборів депутатів Чернівецької райради, результати голосування і виборів відповідно із виборів Чернівецького міського голови та депутатів Чернівецької міськради. Таким чином, станом на 20 годину залишається здійснити", - зазначили в ЦВК.

Місцеві вибори в Україні: що відбувається у Чернівцях

У Чернівцях через судові позови та перерахунок голосів затягується встановлення результатів місцевих виборів. Процес гальмують судові позови партій, інфікування членів ТВК коронавірусом і перерахунок голосів виборців на понад 50 дільницях.

Зокрема, минулого тижня ТВК прийняла рішення про проведення перерахунку голосів з 21-ї дільничної виборчої комісії. Станом на ранок 9 листопада члени комісії встигли перерахувати бюлетені на десяти із цих дільниць.

Політичні партії "Єдина альтернатива" та "Європейська солідарність" висловили обурення через ситуацію в міській ТВК. Вони заявили, що "місцеві еліти продовжують тиск на міську виборчу комісію, а також роблять усе, щоб відтермінувати проведення другого туру виборів міського голови Чернівців".

6 листопада був кінцевий термін оголошення остаточних результатів місцевих виборів територіальними виборчими комісіями.

Згідно із результатами паралельного підрахунку голосів передвиборчими штабами кількох партій, до Чернівецької міськради можуть увійти сім політичних сил.

Також, за попередніми результатами виборів, жоден із кандидатів на посаду міського голови Чернівців у першому турі виборів не здобув підтримку понад 50% виборців. Таким чином, до другого туру можуть увійти кандидат від "Єдиної альтернативи" Роман Клічук та представник "Команди Михайлішина" Віталій Михайлішин.

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Автор: Тамара Отовська