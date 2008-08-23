США та Франція обвинувачують Росію у зриві мирного плану

Київ. 23 серпня. УНІАН. США і Франція вважають, що Росія не виконала умови угоди про перемир`я з Грузією і не вивела війська з її території, сказав представник Білого дому Гордон ДЖОНДРО.

Президент США Джордж БУШ і Президент Франції Ніколя САРКОЗІ обговорили ситуацію в Грузії і дійшли висновку, що ”Росія не дотримується умов угоди і має почати виконувати їх негайно”, сказав Г.ДЖОНДРО журналістам, передає «Рейтер».

Незадовго до цього Міністерство оборони Росії повідомило, що РФ завершила виведення військ до буферної зони між самопроголошеною республікою Південна Осетія і рештою території Грузії, а також до Росії.

”Відведення російських військових частин проведено без інцидентів і завершено за планом до 19.50 мск”, - говориться в заяві Міноборони РФ.

Крім того, російська армія почала будівництво постійних постів у так званій ”буферній зоні” на території Грузії і збирається залишитися там надовго, незважаючи на обурення Тбілісі.