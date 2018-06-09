Надії України на членство в ЄС розбито

Можливо, «Угоду про асоціацію» Україні через рік підписувати буде і не варто, - таку думку українських посадовців наводить Тоні Барбер у своєму матеріалі про результати саміту «Україна-ЄС» для британського видання Financial Times.

У вівторок Європейський Союз відмовився надати Україні чіткий шлях поступу до членства у ЄС, розчарувавши українських посадовців, котрі говорили про те, що блок втратив чудову нагоду стабілізувати ситуацію на своєму східному кордоні і заохотити політичні та економічні реформи у Києві.

У спільній заяві за результатами саміту «Україна-ЄС» визначено основи для тісніших стосунків між Києвом та блоком, до якого входять 27 країн, проте немає вирішального словосполучення «перспектива членства» для опису майбутніх стосунків із ЄС.

Україна, держава із 46-мільйонним населенням, затиснута між ЄС та Росією, сподівалася, що серпневий військовий напад Росії на Грузію та подальша спроба розділити колишню радянську республіку могли б підштовхнути ЄС до того, щоб зробити значно більші кроки назустріч Україні.

У заяві, підписаній у вівторок, підтверджено підтримку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України, а також запропоновано перспективу договорів про вільну торгівлю та полегшення поїздок українців до країн-членів ЄС, проте мова так і не дійшла до вступу до ЄС.

«Будьте певними, що ця домовленість не зачиняє двері, а, можливо, якісь і відкриває. Це найбільше, що ми можемо запропонувати, проте, на мою думку, це досить суттєвий крок», - заявив репортерам президент Франції Ніколя Саркозі.

За словами дипломатів, Німеччина та Голландія, і - меншою мірою - Бельгія, найменше прагнуть чітко визнати, що Україна одного дня може приєднатися до ЄС.

Три балтійські країни, Чеська Республіка, Польща, Швеція та Велика Британія, - всі симпатизують прагненням України, хоч і визнають – це справа часу.

Франція, котра зараз головує у ЄС, розуміє важливість того, щоб надіслати Києву позитивні сигнали, проте не дуже хоче зв’язувати себе зобов’язаннями, поки Німеччина та Голландія не змінили свою позицію, - кажуть дипломати.

Україна сама собі нашкодила минулого тижня, коли правляча коаліція розвалилася, а політики потонули у взаємних звинуваченнях, погіршуючи репутацію країни як політично нестабільної.

Поки що Україні доведеться вдовольнитися «Угодою про асоціацію» з ЄС, документом, який для таких балканських країн як Албанія, Македонія та Сербія являє собою перший крок на шляху до членства, проте не несе подібного значення для України.

Очікується, що договір про асоціацію буде готовим за рік, а Президент Віктор Ющенко сповістив у вівторок, що з нетерпінням чекає його підписання. «За останні 12 місяців ми досягли вражаючого прогресу», - заявив він, даючи зрозуміти, що він не перестав сподіватися, що Україна зрештою приєднається до ЄС. Проте деякі українські посадовці повідомили про те, що їхній уряд може насторожено поставитися до підписання «Угоди про асоціацію», щоб це не було сприйнято в окремих столицях країн ЄС як формальне визнання Києвом статусу, який виключає членство.

Посадовці ЄС позитивно трактують саміт, наголошуючи на тому, що у спільній заяві в явній формі не виключається можливість вступу до ЄС. Проте Україна побоюється, що активні дії на підтримку прагнень Києва можуть послабитися із згасанням кризи у Грузії.

ІноЗМІ