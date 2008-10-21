В італійській Superenalotto розіграють новий рекордний джек-пот

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Італії розіграють в лотерею Superenalotto найбільший в світі джек-пот в 94,8 млн. євро.

Про це повідомляє сьогодні агентство Bloomberg.

Така сума джек-поту накопичилася з квітня, оскільки ніхто не міг вгадати 6 номерів лотереї.

Агентство зазначає, що кількість бажаючих виграти джек-пот значно зросла, а загалом, протягом останнього місяця італійці витратили в намаганні зірвати джек-пот 347 млн. євро. В розіграші останнього тиражу, що відбувся 18 жовтня, взяли участь близько 20 млн. осіб, або понад третина населення Італії.

Італійська газета La Stampa повідомляє, що участь у розіграші беруть навіть мешканці прикордонних з Італією районів Франції та Словенії. Крім того, відомі люди також придбають квитки, серед них відома співачка Періс ХІЛТОН.